Провести осенний отпуск в Челябинске готовы двое из ста россиян

Ехать к нам осенью никто не хочет. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Россияне назвали Челябинск одним из самых непривлекательных городов-миллионников для туристических поездок осенью. К такому выводы пришли эксперты портала Туту.ру.

— Только каждый второй россиянин готов приехать в Челябинск, когда получает осенний отпуск. Такая же низкая популярность у городов-миллионников Омск, Красноярск и Уфа, — замечают эксперты.

В пятерку самых привлекательных городов вошли Санкт-Петербург (29%), Москва (17%), Казань (13%), Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%).

Ниже, чем у Челябинска, популярность Перми. Сюда согласны поехать в осенний отпуск всего 1 % опрошенных респондентов.

Соседний Екатеринбург набрал всего 3%. Это отчасти должно нас успокаивать.

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