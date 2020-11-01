Школы Курганской области отправили на дистант

Ближайшие две недели школьники будут учиться из дома.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В школах Зауралья подходят к концу каникулы, но в понедельник, 2 ноября, школьники не вернутся за парты. Регион принял решение отправить учеников на двухнедельный дистант, сообщает пресс-служба регионального Департамента образования и науки.
Ученики с 1 по 11 классы будут учиться дистанционно вплоть до 15 ноября.
— К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. За две недели спада заболеваемости не произошло. Вместе с тем, увеличенные каникулы позволили приостановить рост заболеваемости среди учителей и детей. Поэтому принято решение продолжить учебу дистанционно, — заявил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.
Власти Курганской области надеются, что дополнительные две недели разобщения помогут стабилизировать ситуацию, и дети снова вернутся в школы.
Дистанционное обучение также сохранится для студентов колледжей, техникумов и вузов. Учреждения дополнительного образования тоже по возможности будут работать в дистанционно.
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