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Школы Курганской области отправили на дистант

Учиться из дома школьники будут ближайшие две недели
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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Ближайшие две недели школьники будут учиться из дома.

Ближайшие две недели школьники будут учиться из дома.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В школах Зауралья подходят к концу каникулы, но в понедельник, 2 ноября, школьники не вернутся за парты. Регион принял решение отправить учеников на двухнедельный дистант, сообщает пресс-служба регионального Департамента образования и науки.

Ученики с 1 по 11 классы будут учиться дистанционно вплоть до 15 ноября.

— К сожалению, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. За две недели спада заболеваемости не произошло. Вместе с тем, увеличенные каникулы позволили приостановить рост заболеваемости среди учителей и детей. Поэтому принято решение продолжить учебу дистанционно, — заявил директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

Власти Курганской области надеются, что дополнительные две недели разобщения помогут стабилизировать ситуацию, и дети снова вернутся в школы.

Дистанционное обучение также сохранится для студентов колледжей, техникумов и вузов. Учреждения дополнительного образования тоже по возможности будут работать в дистанционно.

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