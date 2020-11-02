В Челябинске фура влетела в трамвай с пассажирами

По предварительным данным, в ДТП пострадал только водитель трамвая. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»
ДТП произошло накануне, 1 ноября, возле ТРЦ «Алмаз». Фура влетела в трамвай, в котором, по словам очевидцев, находились около 10 пассажиров. От удара у вагона разнесло переднюю часть.
— Мама ехала на этом трамвае. Слетела с сиденья от удара. Говорит, девушке плохо с сердцем стало от испуга, — рассказала очевидец Татьяна Кулюкина.
Авария произошла поздно вечером 1 ноября. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»
На место выезжали несколько бригад скорой помощи. По предварительным данным, в больницу увезли водителя трамвая. Ему оказали помощь и отправили домой.
Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»
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