В центре Челябинска столкнулись два автомобиля

Вот так выглядели автомобили после столкновения. Фото: Роман Новоселов vk.com/ЧП | ДТП Челябинск
На пересечении улицы Красной и Коммуны столкнулись два авто. Авария произошла вечером в понедельник, 2 ноября.
— Похоже, лоб в лоб. Одна машина улетела носом в сторону ограждения парка Алое поле, — сообщила читательница КП-Челябинск.
На месте аварии заметили реанимобиль и сотрудников ГИБДД. Очевидцы поделились фотографиями с последствиями ДТП в соцсетях. На снимках видно, что передняя часть у обоих авто смята, также повреждены окна и лобовое стекло у серой машины.
Фото: Роман Новоселов vk.com/ЧП | ДТП
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