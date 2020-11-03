В Челябинской области разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

Полиция ище 13-летнюю Девочку Елену Меньщикову. Фото: vk.com/Полиция г. Южноуральска и Увельского района

Полиция Увельского района ищет 13-летнюю школьницу Елену Меньщикову. Девочка ушла из дома в селе Кичигино еще вчера, 2 ноября, и до сих пор не вернулась.

В день пропажи подросток была одета в голубую осеннюю куртку и шапку, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой и шнурками.

Начальник отдела уголовного розыска капитан полиции Рустам Алангузов обратился к гражданам с просьбой помочь найти ребенка.

— Если кто-то располагает информацией о место нахождении девочки, просьба сообщить в отдел уголовного розыска по телефону: 89514843504, либо 02, — сообщили в полиции Увельского района.

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