«Даже вип-пациенты — в трехместных палатах»: в минздраве рассказали, в каких условиях лечатся известные челябинцы

По словам властей, для вип-персон сейчас в больницах не предусмотрено индивидуальных палат. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральцы с высокими статусами, заболевшие коронавирусом или пневмонией, лежат в общих палатах. Об этом заявила замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова на брифинге по коронавирусу 6 ноября.

— Поверьте, у нас даже вип-пациенты лежат в трехместных, и в четырехместных палатах. Принадлежность к депутатскому или недепутатскому составу здесь не имеет значения. Мы тоже лежали не в одноместной палате, — сказала замминистра.

По ее словам, в Челябинской области имеются одноместные палаты, но больных много, поэтому в основном палаты 2-5-местные. В минздраве признали, что бывают ситуации в больницах, когда пациенты лежат в коридорах. Такое происходит, как правил при большом поступлении больных.

— Оборот койки достаточно большой, процент выписки большой. Как правило, в течение суток все пациенты перемещаются в палаты для продолжение своего лечения, — объяснила Виктория Сахарова.

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