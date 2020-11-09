Проделывали дыру в стене и воровали: в Челябинской области будут судить криминальное трио за кражи сейфов из офисов

Дело рассмотрит Катав-Ивановский городской суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Катав-Ивановске передали в суд дело на трех жителей, обвиняемых в кражах. По версии следствия, почти за год они совершили 15 краж в Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Юрюзани и Башкирии.

Воры взламывали гаражи, откуда похищали снегоходы, снегоболотоходы, мотоциклы. В Юрюзани залезли в офисы двух фирм и выкрали оттуда сейфы, в одном было 665 тысяч, в другом — 863 тысячи. Подобная кража числится за ними и в Усть-Катаве. Проделав дыру в стене, они вытащили из офиса сейф с 60 тысячами. В этом же городе воры вырезали трубы водоснабжения в садовом товариществе.

— Кроме того, соучастники покушались на хищение нефтепродуктов из нефтепровода МН «Туймазы-Омск-Новосибирск-1», принадлежащего АО «Транснефть-Урал», расположенном в Усть-Катавском городском округе. Проделали в трубопроводе сквозное отверстие, но украсть нефть не смогли, поскольку конструкция не выдержала давления, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Общий ущерб составил свыше 2,5 млн рублей, 257 тысяч обвиняемые возместили.

Уголовное дело рассмотрит Катав-Ивановский городской суд. К преступлениям причастен еще один человек, его дело выделено в отдельное производство.

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