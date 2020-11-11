В Челябинске водитель грузовика выехал на встречку и смял легковушку

Машины столкнулись лоб в лоб Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла накануне, 10 ноября, в районе дома № 47 по улице Трашутина. 45-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» ехал по своей полосе, когда ему навстречу выехал грузовик. В результате машины столкнулись лоб в лоб.

— Водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы и был госпитализирован, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

За рулем автомобиля «ГАЗ» ехал 30-летний мужчина, в аварии он не пострадал. Сейчас Госавтоинспекция устанавливают обстоятельства ДТП, проводится расследование.

Фото: ГИБДД Челябинска

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