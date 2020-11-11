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Общество

Бывшему инспектору Челябинского отдела Ростехнадзора вынесли наказание за взятку

Женщина помогала коммерческой организации заключать контракты
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Деньги инспектор получила через свою дочь

Деньги инспектор получила через свою дочь

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Троицкий районный суд рассмотрел уголовное дело бывшего главного госинспектора Челябинского отдела Ростехнадзора. Как сообщает прокуратура, в 2019 году женщина получила взятку от директора ООО «Ремстройтепло».

Они заранее договорились, что инспектор поможет компании добиться большего количества контрактов. Тогда женщина пошла в ЖКХ Чесменского района и потребовала, чтобы они заключили с компанией «Ремстройтепло» договор по обследованию труб. Стоимость контракта составляла 180 тыс. рублей.

— После проведения расчета директор ООО «Ремстройтепло» перевел денежные средства в размере 18 тыс. рублей на банковскую карту дочери обвиняемой, таким образом передав указанную сумму за оказание содействия и осуществление общего покровительства, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В результате суд применил меру уголовно-правого характера и оштрафовал женщину на 50 тыс. рублей.

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