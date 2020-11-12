В Магнитогорске задержали полицейского, воровавшего продукты в супермаркете

Полицейский все лето выносил товары из магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области завели уголовное дело на полицейского из Магнитогорска, который воровал продукты в супермаркете. Об этом сообщает Следственный комитет. По данным следствия, с июня по сентябрь этого года сотрудник МВД приходил в магазин и похищал разные товары, но в результате его удалось поймать.

— Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции УМВД России по городу Магнитогорску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

О том, какой ущерб он нанес сети супермаркетов, пока не сообщается. Сейчас следователи собирают доказательства, решается вопрос о предъявлении обвинения. Полицейский рискует отправиться в тюрьму на два года.

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