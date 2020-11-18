Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 18 ноября, в регионе зафиксировано 23 745 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 218 человек, школьников среди которых нет. Из больничных палат выписали 50 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 16 271 южноуралец. Еще 6 665 человек остаются под наблюдением специалистов.

Статистика умерших от коронавируса также продолжает расти. За прошедшие сутки умерли 8 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Двое мужчин 70 и 77 лет, а также две женщины 75 и 77 лет умерли непосредственно от вируса, еще у четверых он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность — женщина, 81 год;

— сахарный диабет, артериальная гипертензия — женщина, 74 года;

— острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных артерий — женщина, 87 год;

— атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая болезнь — мужчина, 69 лет.

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