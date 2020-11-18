Девушка, которую сняли с рейса в Челябинск за отказ надевать маску, обвинила «Аэрофлот» в сливе личных данных

Алена Ковальчук обвиняет авиакомпанию в сливе личных данных. Фото: instagram.com/__miss__alena/

Блогера Алену Ковальчук сняли с рейса Москва-Челябинск за отказ надевать маску еще в октябре. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

— Сняли меня с рейса Москва — Челябинск SU1532 и знаете что, мне *****! Я сяду на другой рейс, — заявила Алена.

С тех пор блогер начала подозревать, что авиакомпания «Аэрофлот» передает ее личные данные сотрудникам полиции. Она уверяет, что перед каждым рейсом ее встречают стражи порядка, проверяют документы, багаж и наличие маски. Похожий инцидент произошел и вчера, 17 ноября, в Шереметьево.

— Подогнали трап, пассажиры стали выходить. И тут стоит полиция и сотрудники Аэрофлота и у всех проверяют паспорта. Тут они видят меня, просят мой паспорт и затем пытаются мне дать непонятные документы, не объясняя что это за документ, — поделились Алена Ковальчук.

Девушка настаивает на том, что сотрудники транспортной полиции, ничего не объяснив, чуть не принудили ее подписать неизвестные бумаги. Также она пообещала решить этот вопрос в правовом поле.

За разъяснениями журналист КП-Челябинск обратилась в авиакомпанию. На момент публикации ответ не поступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru