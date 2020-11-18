«Поселилась на коксохиме»: в Челябинске заметили лису

В Челябинске заметили лису. Фото: кадр из видео vk.com/Подслушано ЧМЗ (Official)

В Металлургическом районе челябинец заметила лесную гостью — рыжую лису. Очевидец снял встречу с животным на камеру.

— На коксохиме поселилась лиса! — написал автор видео.

Несмотря на то, что лиса пришла в город, людей она к себе близко не подпускает. На видео она держит дистанцию с настойчивым горожанином.

В комментариях под постом пользователи предупреждают, что дикое животное непросто так оказалось в городе.

— Когда лисы выходят к людям, у них бешенство. Потеря страха — один из симптомов, — написала подписчица городского сообщества.

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