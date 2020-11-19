Антимонопольная служба собирает информацию о ценах на КТ в Челябинской области

УФАС собирает информацию о ценах на КТ в частных клиниках Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Росздравнадзор направил в антимонопольную службу Челябинской области заявление с ценами на КТ в частных клиниках. Разбег приличный — от 3600 до 6000 рублей, когда по ОМС тариф составляет 2063 рубля, сообщает региональное УФАС.

Теперь служба просит граждан, которые за свой счет прошли томографию, присылать чеки, договоры и акты о выполнении работ. Личные данные в документах лучше скрыть или прикрепить к письму согласие на их обработку, а потом отправить на электронную почту управления.

— Ведомство собирает и анализирует такую информацию как минимум за последние три года. При наличии указанных сведений и сохранности чеков с 2018 года и ранее, просим направить их в адрес Челябинского УФАС России, — сообщили в антимонопольной службе Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru