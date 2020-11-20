Скандальный митрополит, при котором в Челябинске перенесли орган, умер от коронавируса

Феофан был митрополитом челябинским и златоустовским с марта 2011 по май 2014 Фото: Рамиль ГАЛИ

В Татарстане скончался бывший митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан, ныне — митрополит Казанский и Татарстанский. 73-летний епископ болел коронавирусом. Ковид вызвал осложнения.

Феофан (в миру — Иван Ашурков) отвечал за православие в Челябинске с марта 2011 по май 2014. Считается, что он сумел подружиться с Михаилов Юревичем, занимавшем тогда пост губернатора, а ныне объявленном в федеральный розыск. При нем было принято скандальное решение о переносе органного зала из храма Александра Невского. Новость вызвала резонанс, потому что ни власти, ни церковь не могли внятно сказать, как будет переноситься сложный музыкальный инструмент, в какое помещение и что будет с самим храмом. В итоге орган переносили в спешке, при 20-градусном январском морозе в 2014 году.

В этом году храм, которому более 100 лет, поставили на реконструкцию. Недавно рабочие нашли там фрески.

Еще один знаковые проект — строительство кафедрального собора за ледовой ареной «Трактор». Также было принято решение преобразовать в монастыри приходы храма «Утоли моя печали» в Челябинске и Свято-Покровского храма Копейска.

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