Ростислав Тверской 15 лет возглавлял областной кожно-венерологический диспансер №4 в Магнитогорске. Фото: Okvd-mgn74.ru

В Челябинской области в возрасте 72 лет скончался заслуженный врач России Ростислав Маркович Тверской. Как стало известно КП-Челябинск из собственного источника, причиной смерти, по предварительному диагнозу, стала коронавирусная инфекция.

Минздрав Челябинской области и областной кожно-венерологический диспансер №4, который много лет возглавлял Ростислав Тверской, выражают глубокие соболезнования родным и близким врача.

— Вся его жизнь – это бесконечная преданность делу и служение людям, — отметили в пресс-службе регионального Минздрава. — Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Вечная память о нем останется в сердцах родных и близких, коллег, пациентов, а его имя в истории медицины Магнитогорска.

Ростислав Тверской окончил Челябинский государственный мединститут в 1972 году. Сначала трудился дерматовенерологом в Катав-Ивановске, а с 1975 года — в Магнитогорском кожно-венерологическом диспансере. С 1995 года по 2020 год был его главным врачом. Неоднократно был награжден почетными грамотами Минздрава, имел почетное звание «Заслуженный врач РФ».

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