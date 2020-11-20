Окончены поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в Челябинске

Мальчика, пропавшего в Челябинске, нашли волонтеры. Фото: ЛизаАлерт

В Челябинске окончены поиски 12-летнего Абдусамира Пирова, пропавшего в понедельник, 16 ноября. Нашли мальчика волонтеры на улице Энтузиастов, когда ребенок просто прогуливался.

— Мальчик найден, жив. С ним все хорошо, жизни и здоровью ничего не угрожает. На данный момент находится дома с семьей. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поисках и помогал информировать население, — рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, мальчик заметили позавчера, 18 ноября, на КБС в Ленинском районе.

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