Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали лучших в социальной журналистике

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей первого в России конкурса ответственной журналистики #ГЕРОИПЕРЕМЕН. В нем могли принять участие авторы материалов о социальных проектах, инициативах и их лидерах. В этом году на конкурс поступили рекордные 360 заявок со всей России. Лучшими оказались журналистские работы о больничных клоунах, противостоянии жителей мусорному бизнесу и собаках-помощниках людей с ограниченными возможностями.

Цель проекта – мотивировать СМИ к написанию материалов о социальных инициативах и тем самым сделать видимой деятельность тех героев, которые посвятили себя преобразованиям в обществе. В конкурсе, который прошел в третий раз, приняли участие более 360 человек и творческих коллективов – журналистов радио, ТВ, печатных изданий, онлайн-медиа и блогеров. Каждая работа посвящена лидеру социального проекта – волонтеру, активисту или идеологу инициативы, которая делает мир лучше. Жюри конкурса выбрало победителей в трех номинациях. Видео о проекте доступно по ссылке.

В категории «Текст по другим правилам» лучшим стал журналист Даниил Рази с материалом для издания НОЖ «Кто такие больничные клоуны и как их шутовство на грани шаманизма и безумия помогает тем, кто попал в беду». Видео «Компаньон» Екатерины Чехомовой из студии молодежных медиа «Громко!» было признано лучшим в номинации «Увидеть героя». Работа посвящена собакам-помощникам, которые сопровождают людей с ограниченными возможностями. Елена Жолобова получила приз в секции «Герои живой планеты» за статью «Дозор у горы. Как жители Александрова противостоят большому мусорному бизнесу и, кажется, пока побеждают» в журнале 7X7.

В 2020 году конкурс #ГЕРОИПЕРЕМЕН прошел в третий раз. В этом году появилась новая номинация «Герои живой планеты», посвященная защите окружающей среды и экологии. До 24 ноября проходит конкурс зрительских симпатий. В нем заявлено по четыре статьи и видео из шорт-листа премии. Проголосовать за понравившуюся работу можно на сайте.

В жюри фестиваля вошли исполнительный директор FORBES Глеб Прозоров, заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилл Алявдин, президент VIASAT WORLD Ирина Гофман, главный редактор портала «Такие дела» Анастасия Лотарева и генеральный директор НМГ Ольга Паскина. Конкурс прошел при поддержке Tele2, VIASAT WORLD, Национальной Медиа Группы, информационным партнером проекта выступил ТАСС.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За время работы участниками программ организации стали более 300 проектов, а ее подопечные изменили к лучшему жизнь около 400 тыс. тысяч детей и подростков.

Материал предоставлен компанией Tele2