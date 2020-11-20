В Челябинске открыли новый спорткомплекс для полицейских и кадетов

Спортивный комплекс построили рядом со зданием ГУ МВД региона. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сегодня, 20 ноября, в Челябинске открыли новый Универсальный спортивный комплекс ГУ МВД России. Он предназначен для тренировок действующих сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел.

Трехэтажное здание расположено на пересечении улиц Васенко и Карла Маркса в Центральном районе города, рядом с Главком. Строительство началось в 2019 году.

— Комплекс выполнен с учетом последних тенденций из стекла и металла с зеркальным эффектом. В состав входят несколько спортзалов: для спортивных игр и соревнований, единоборств, для бокса, фитнеса, тяжелой атлетики, а также классы для учебных занятий, функциональные помещения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Объект открыли начальник ГУ МВД области Андрей Сергеев, губернатор Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В новом спортивном комплексе будут проводиться спортивно-массовые мероприятия как областного, так и всероссийского уровня. В полиции также намерены организовать в нем секции для подшефных кадетских классов школ Челябинска.

В залах постелили специальный «спортивный паркет». Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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