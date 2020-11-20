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В Минобре Челябинской области рассказали, сколько школьных учителей ушли на больничный

Переводить школьников на дистант пока не собираются
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Продленные каникулы помогли сбить заболеваемость

Продленные каникулы помогли сбить заболеваемость

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области на больничный ушли 7,3% педагогов, работающих в школах. Об этом сообщил глава Министерства образования региона Александр Кузнецов. Он также уточнил, что в этот процент входят не только педагоги, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, но и учителя с другими заболеваниями.

— Ситуация в школах — не эпидемическая, — заявил Кузнецов. — Каникулы сбили заболеваемость. Помимо учителей, на больничном находятся около 4,5% обслуживающего персонала.

Сочинение по русскому языку для выпускников, результаты которого считаются допуском к ЕГЭ, перенесут со 2 декабря на весну. Это связано с тем, что в некоторых регионах школьники ушли на дистант, а сочинение все должны писать традиционно в один день.

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