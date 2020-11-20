Росгвардейцы задержали челябинку, организовавшую покушение на сожительницу экс-супруга

Женщину заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тракторозаводском районе росгвардейцы задержали женщину, попытавшуюся устранить сожительницу бывшего мужа. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и покушении на преступление (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Об этом сообщили в МВД Челябинской области.

Задержанная задумала плеснуть в лицо кислотой своей сопернице и уже нашла исполнителя. Однако он, обманув свою заказчицу, пошел в полицию и сдал ее.

— Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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