«Челбаскет» в первом матче домашней серии вырвал победу у «Нефтехимика»

Челябинские баскетболисты выиграли у "Нефтехимика" с разницей в четыре очка. Фото БК "Челбаскет".

Поединок, по сути, разделился на две половины. Первую «Челбаскет» закончил с комфортным преимуществом в 12 очков. Во второй — «Нефтехимик» перехватил инициативу, едва не забрав победу у хозяев площадки. Итог по четвертям — 22:17, 23:16, 17:21, 23:27. И финальное преимущество «Челбаскета» в четыре очка — 85:81.

Лучшим игроком в составе челябинцев стал Валентин Назаров — в четвертой 20-минутке повел команду за собой. Забросил 12 очков из общих 18. Отметим и других лидеров «Челмета» в этом поединке: Дмитрий Якунин — 16 очков, 2 подбора и 1 перехват, Никита Перцев — 14 очков, 9 подборов и 3 перехвата, Кирилл Епанов — 12 очков, 6 подборов и 1 перехват. Андрей Логинов сделал дабл-дабл — 12 очков, 13 подборов, из которых 6 на чужом щите, и 3 голевые передачи.

— Нужная победа. Соперник очень достойный. Особенно это проявилось во второй половине матча. Третью и четвертую четверть «Нефтехимик» провел с такой силой и выносливостью, как — будто только вышли на игру. Максимальная разница в счете в нашу пользу была в восемнадцать очков, к сожалению, мы пока не можем удерживать большую разницу и пользоваться таким комфортным преимуществом. Был момент, когда нас соперник догнал, сравнял счет, и мы были вынуждены все начинать заново. Наша победа сегодня заслуженная. Следующий матч 22 ноября снова дома. Теперь — с «Чебоксарскими ястребами». Это одна сильнейших команд в нашей Суперлиге 2 («Челбаскет» идет на пятом месте в турнирной таблице, гости — на шестом, но имеют больше побед в своем активе, — Прим. ред.). Накануне «ястребы» обыграли Магнитку с разницей более чем в сорок очков, — прокомментировал итог матча с «Нефтехимиком» главный тренер «Челбаскета Максим Перцев.

После семи туров новичок профессиональной баскетбольной Суперлиги 2 «Челбаскет» занимает пятое место из 11 команд.

Напомним, домашние игры челябинцы проводят на паркете спорткомплекса ДПиШ на Алом поле. Из-за известных событий пока матчи проходят без зрителей.