В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадал ребенок

Маршрутка везла пассажиров Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Вчера, 20 ноября, на Копейском шоссе в Челябинске машина «Рено» столкнулась с маршруткой №139. В итоге автобус вылетел на обочину и врезался в дорожный знак.

— В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автобуса получил телесные повреждения, — сообщили в городской ГИБДД.

У маршрутки оторвало колесо Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

За рулем «Рено» был 42-летний мужчина.

За минувшие сутки в Челябинске произошло 58 ДТП, в которых пять человек получили травмы.

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