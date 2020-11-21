Внезапно выскочил на дорогу: в Челябинской области на смерть сбили мужчину

Водитель говорит, что мужчина выскочил на дорогу неожиданно Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Ночью, 21 ноября, на трассе в Агаповском районе Челябинской области мужчина неожиданно выскочил на дорогу и попал под колеса ВАЗ-21099, за рулем которого был 33-летний водитель.

— В результате ДТП мужчина 45-50 лет от полученных травм скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 02:40 на 101 км на 101 км автодороги обход г. Магнитогорск на территории Агаповского района Челябинской области.

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