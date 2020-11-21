Самое время: в Челябинске на выходных будут ремонтировать дороги и тротуары

В Челябинске продолжают ремонтировать тротуары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока Челябинск не накрыли снегопады — самое время закончить ремонт дорог и тротуаров. В эти выходные дорожники запланировали работы на нескольких улицах города.

Переделывать парковку начали еще в сентябре Фото: Эдуард Фадюшин

Расширение парковки около МФЦ на Труда начали еще в сентябре. Помимо озеленения и тротуаров, здесь должно быть одностороннее движение и выезд без светофора. В эти выходные уложат искусственные неровности на пешеходных переходах на парковке. В мэрии уточнили, что такие работы можно делать при температуре до -10 за счет специальных добавок.

Уложат бордюры и обустроят тротуар на улице Татищева — до Петра Сумина. Здесь же от улицы Петра Сумина до улицы Петра Столыпина устроят слой дорожной одежды из черного щебня. По ул. 250-летия Челябинска от ул. Татищева до ул. Академика Макеева обустроят тротуар и установят малые архитектурные формы.

А в «Парковом» в эти выходные поставят фонари и дорожные знаки. Работы ООО ДСК «Южный Урал» проведет на улице Шмакова от Краснопольского проспекта до улицы Молодежной.

Уложат асфальтобетонную смесь на тротуаре по улице Молодогвардейцев — от пр. Победы до ул. Братьев Кашириных.

Ленинградский мост ждет ремонта уже 20 лет Фото: Cheladmin.ru

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