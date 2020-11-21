Жители Челябинской области будут ждать КТ в военной палатке с подогревом

Военную палатку разместят в ГКБ№2 Фото: zdravmiass/vk.com

Жители Миасса Челябинской области будут ждать очередь на компьютерную томографию в военной палатке. О том, что 40 метровую палатку со всем оборудованием передадут в ГКБ№2, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

— С просьбой к командиру дислоцированной в Челябинской области гвардейской танковой дивизии ЦВО обратился глава городского округа Миасс, — уточняют в ЦВО.

Палатку М-30 со всем оборудованием для обогрева отдадут в пользование до конца апреля. Такие палатки используют для организации санитарных пунктов и размещения людей в полевых условиях в любую погоду от -50 до +50 градусов Цельсия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru