В Челябинске водитель иномарки выехал на встречку и утроил двойное ДТП

Водитель Volkswagen не справился с управлением. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

Сегодня, 23 ноября, на улице Дарвина напротив дома №17 43-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Лада. После этого отечественная легковушка столкнулась с грузовиком, который двигался в попутном направлении. Авария произошла утром в 7:20.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля Volkswagen, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

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