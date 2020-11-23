В Челябинске водитель иномарки выехал на встречку и утроил двойное ДТП

Водитель Volkswagen не справился с управлением. Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска
Сегодня, 23 ноября, на улице Дарвина напротив дома №17 43-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Лада. После этого отечественная легковушка столкнулась с грузовиком, который двигался в попутном направлении. Авария произошла утром в 7:20.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля Volkswagen, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru