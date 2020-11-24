В МЧС назвали причину возгорания машины челябинского журналиста

Машину тушили восемь человек Фото: Марина Малкова

В МЧС по Челябинской области назвали предварительную причину возгорания автомобиля BMW X1 журналиста Znak.com Марины Малковой.

— Предварительная причина — поджог, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее Марина Малкова рассказывала КП-Челябинск, что по камерам, которые изучают полицейские, видно, как от машины убегают двое неизвестных. Также на месте нашли баллончик с легковоспламеняющейся жидкостью.

BMW X1 вспыхнула во дворе дома, где живет журналист, накануне в 23:40. Огонь тушили две единицы техники и восемь человек личного состава. Машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит. Сама Марина Малкова не исключает, что поджог может быть связан с ее профессиональной деятельностью, но уточняет, что угроз не поступало. Кто виновен в поджоге теперь будет устанавливать следствие. В полиции Челябинска нам подтвердили, что проводят проверку.

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