Девушка-альбинос из Челябинска поразила московских фотографов и стала моделью

Раньше Анастасия Пяткова стеснялась своей внешности. Фото: hornews.com

Анастасия Пяткова переехала из Челябинска в Москву и поразила столичных фотографов своей красотой. У девушки глазно-кожный альбинизм I-го типа, сообщает hornews.com.

Раньше Анастасия терпела насмешки одноклассников из-за своей особенности и пыталась скрыть молочно-белую кожу под слоем косметики. Однако в свои 21 она больше не хочет прятаться, поэтому использует только солнцезащитный крем. Сгореть девушка может даже в пасмурную погоду.

Переехав в столицу, она отправила свои фото в местное сообщество фотографов. И уже четыре года девушка принимает участие в коммерческих и бесплатных фотосъемках. Также Анастасию заметили представители бренда одежды BeFree и пригласили на фотосессию в качестве модели.

Сейчас Анастасия учится на социолога в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете. Несмотря на успех, впервую очередь она хочет получить высшее образование, поэтому и не связывается с модельными агентствами.

Фото: hornews.com

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