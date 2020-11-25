Пьяный полицейский из ХМАО устроил страшную аварию в Челябинской области

Сотрудник органов находился в отпуске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария произошла 22 ноября в Еткульском районе Челябинской области. Сотрудник полиции из Нижневартовска ехал за рулем будучи пьяным, и в какой-то момент выехал на встречную полосу. Там он устроил лобовое ДТП с легковушкой, в которой ехали водитель и пассажирка.

— В результате ДТП тяжелые травмы получила пассажирка, находившаяся в данном автомобиле, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Челябинской области Владимир Шишков. — Мужчина находится в очередном отпуске. Потерпевшая в тяжелом состоянии доставлена в лечебном учреждении.

В связи с происшествием на полицейского уже завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас сотрудника органов задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru