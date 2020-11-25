В Челябинске высадили три тысячи деревьев, чтобы компенсировать вырубку вокруг аэропорта

Среди саженцев есть березы, ели и сосны Фото: администрация Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска высадили более трех тысяч деревьев. Об этом сообщает городская администрация. Как сообщает Управление экологии и природопользования, новые саженцы компенсируют прошлогоднюю массовую вырубку, когда деревья снесли для реконструкции аэропорта Баландино.

— Работы по высадке завершены более чем на 90%, — сообщили в мэрии. — Уже посажены 2677 берез, 246 сосен и 190 елей.

Фото: администрация Челябинска

В администрации также добавили, что сейчас идет период зимней посадки, а в это время у деревьев замедлены жизненные процессы. На саженцах нет листьев, испарение почти полностью отсутствует, поэтому растения не страдают от испарения.

Фото: администрация Челябинска

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