Сутки была в шоке: бухгалтер из Челябинска выиграла 5 млн рублей в лотерею

Ольга Магинская выиграла деньги в первый день отпуска. Фото: пресс-служба «Столото»

Бухгалтер из Челябинска Ольга Магинская испытала удачу в лотерее и выиграла пять миллионов рублей. Радостное известие обрушилось на нее в первый день отпуска. Ольга вспоминает: день был легким, непринужденным, утром за чашкой чая она зашла на сайт «Столото» и приобрела заветный билет...

— Выбрать числа доверила компьютеру. Через некоторое время на телефон пришло СМС. Сумма выигрыша меня повергла в шок! О победе я рассказала мужу только на следующий день, потому что никак не могла поверить в это, — рассказывает победительница.

Половину выигранных денег Ольга потратит на погашение ипотеки. А куда потратить вторую часть они с мужем еще не решили.

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