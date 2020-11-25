«Все дома затряслись»: сильный грохот напугал жителей поселка под Челябинском

Испуганные жители ближайших деревень начали звонить журналистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду,25 ноября, жителей поселка Есаулка Сосновского района напугал сильный грохот.

— Грохнуло что-то, аж все дома затряслись. То ли метеорит, то ли самолет упал, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

В администрации Сосновского района успокоили: на карьере Заварухино в районе Красного поля проводились плановые взрывные работы.

— Население было предупреждено, — рассказала начальник информационного отдела администрации района Светлана Макаровских.

— Да, это были взрывные работы на карьере. Компания предупредила администрацию и военных, но почему-то не сообщили об это в ЕДДС и администрацию района. Будем разбираться, — прокомментировал КП-Челябинска глава Сосновского района Евгений Ваганов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили информацию. По их данным были предупреждены жителей ближайшего поселка Красное Поле.

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