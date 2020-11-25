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В Челябинской области появятся четыре новых центра для лечения больных коронавирусом

Они начнут работу на базе действующих поликлиник
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Минздрав уже определился, где откроют два из них

Минздрав уже определился, где откроют два из них

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области откроются четыре новых центра амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве также уточнили, что речь идет не о новых поликлиниках, а об открытии центров на базе существующих.

— На базе действующих поликлиник разведены потоки, полностью выделены зоны для обеспечения эпидемиологической безопасности, — сообщила замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Также выделены медицинские работники для проведения обследований, осмотра и лечения.

Пока ведомство заявляет о точном открытии центра на базе ОКБ № 2 и ОКБ № 3. Еще две поликлиники предоставит город Челябинск. Анонсировать открытие центров можно будет только после того, как их выберет Горздрав.

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