В Челябинской области появятся четыре новых центра для лечения больных коронавирусом

Минздрав уже определился, где откроют два из них
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области откроются четыре новых центра амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве также уточнили, что речь идет не о новых поликлиниках, а об открытии центров на базе существующих.
— На базе действующих поликлиник разведены потоки, полностью выделены зоны для обеспечения эпидемиологической безопасности, — сообщила замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. — Также выделены медицинские работники для проведения обследований, осмотра и лечения.
Пока ведомство заявляет о точном открытии центра на базе ОКБ № 2 и ОКБ № 3. Еще две поликлиники предоставит город Челябинск. Анонсировать открытие центров можно будет только после того, как их выберет Горздрав.
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