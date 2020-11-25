127 пулеметов, винтовок и карабинов: в Челябинской области поймали подпольных торговцев оружием

Сотрудники ФСБ изъяли 127 единиц оружия, 171 гранату и 15 кг тротила и пороха. Фото: кадр из видео Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

В Челябинской области поймали подпольных производителей и сбытчиков оружия. Всего по стране закрыли 17 мастерских и арестовали 27 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Челябинской области.

Также спецслужбы обнаружили 127 единиц огнестрельного оружия: пулемет, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты и револьверы. Кроме того, были изъяты 171 ручная граната, 15 кг тротила и пороха, более 24 тысяч патронов различного калибра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru