Под Копейском сгорел двухэтажный деревянный дом из-за печного отопления

Под Копейском пожарные потушили двухэтажный деревянный дом. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области

Сегодня утром, 25 ноября, в деревне Анфалово загорелся двухэтажный деревянный дом. Огонь заметила соседка и вызвала спасателей, сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Пожарные оперативно прибыли на место, но первый и второй этажи уже во всю полыхали. К счастью, ЧП не закончилось трагедией. В момент пожара в доме никого не было, это подтвердил хозяин, который приехал на место происшествия.

По заключению сотрудников отделения дознания, причиной пожара стало неправильное использование печного отопления. Хозяин рассказал, что вчера вечером он затопил печь, которая грела дом всю ночь.

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