Судя по снимку с места аварии, мальчик переходил дорогу по регулируемому «зебре». Фото: УГИБДД по Челябинску

В Челябинске рядом с детско-юношеским центром в Тракторозаводском районе, который местные жители называют Клубом мальчишек, 9-летний ребенок попал под колеса внедорожника UAZ Patriot. Как сообщили в пятницу, 27 ноября, городском управлении ГИБДД, в момент ДТП ребенок находился на улице без сопровождения взрослых.

Авария произошла 26 ноября около 17:50 на улице Кулибина, когда на улице уже было темно. За рулем внедорожника был 51-летний мужчина.

— В результате столкновения ребенок травмировал ногу, госпитализация ему не потребовалась, было назначено амбулаторное лечение, — рассказали в Госавтоинспекции. — В момент ДТП мальчик находился с другом на прогулке, без сопровождения взрослых. Был одет в одежду темных тонов со световозвращающими вставками на рюкзаке.

Мальчик переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

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