Чтобы получить детское питание, необходимо обратиться в поликлинику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Челябинской области решили бесплатно выдавать детское питание для малышей шести-девяти месяцев. С начала недели пять различных видов каш начали выдавать в детских поликлиниках. Получить их может любой желающий родитель.

— Чтобы получить детское питание, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к педиатру, — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. — Обновленная программа по обеспечению питания детей грудного возраста осуществляется за счет регионального бюджета и будет продолжена в 2021 году.

В ведомстве уточнили, в Челябинской области по программе бесплатного питания детей специальные адаптированные молочные смеси для малышей до года закупаются ежегодно. Выдаются они по назначению врача.

— Также за счет бюджета, детей с показаниями по здоровью в нашем регионе обеспечивают противоаллергенными смесями, — Спецпитание выдают и малышам, прошедшим операции на кишечник, детям с рефлюксной болезнью.

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