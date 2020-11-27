Фото: Типичный Челябинск/vk.com

Авария произошла сегодня около 15:00 на пересечении Свердловского проспекта и улицы Воровского. Таксист ехал по своей полосе, но не рассчитал расстояние и столкнулся с трамваем. Из-за этого в центре города образовалась пробка из вагонов электротранспорта.

Челябинцы в социальных сетях недоумевают от увиденного.

— Ну, как можно не заметить трамвай?! Не лезьте под трамвай! Он не объедет! У него руля нету, он по рельсам ездит, — напомнил автомобилистам Андрей Огарков.

На момент публикации в ГИБДД информации о ДТП не оказалось. Полиция предоставит данные, как только узнает обстоятельства аварии.

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