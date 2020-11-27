ВТБ: осенью выручка в театрах Екатеринбурга снизилась на треть к прошлому году

Фото: предоставлено ВТБ

Осенью 2020 года театры Екатеринбурга потеряли в выручке 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество транзакций снизилось на 21%. Тем не менее, сокращение оборота оказалось менее значительным, чем в среднем по России (-70%). Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

В сентябре, когда работа культурных учреждений в Екатеринбурге была возобновлена после перерыва в несколько месяцев, оборот городских театров даже показал рост на 15% по сравнению с сентябрем-2019 – жители и гости города начали активно покупать билеты. В октябре и ноябре объем выручки театров остался примерно на том же уровне, составляя около 1 млн рублей в месяц, но в динамике уже уступил прошлогодним показателям. В октябре оборот театров города показал снижение на 32% год к году, в ноябре падение ускорилось до 56% к аналогичному периоду прошлого года (по итогам трех недель месяца).

По данным эквайринга ВТБ, в среднем по стране выручка театров этой осенью упала значительнее, чем в Екатеринбурге. Так, в ноябре российские театры, для которых в ряде регионов ввели новые ограничения по заполняемости, потеряли в выручке 72% год к году, а в целом за осень – 70%. Количество транзакций осенью также сократилось в среднем на 70% к прошлому году.

Также ВТБ проанализировал оборот других культурных учреждений по России. Наиболее заметно ускорилось в ноябре падение выручки в музеях, прежде всего за счет музеев столицы, где с 13 ноября запрещены все выставочные, культурные, зрелищные и другие развлекательные мероприятия с участием зрителей. За первые две недели ограничений оборот московских музеев снизился сразу на 68% к предыдущим двум неделям и составил всего 2 млн рублей. Всего выручка музеев России, которые являются эквайринговыми клиентами ВТБ, в ноябре оказалась на три четверти меньше, чем в ноябре прошлого года, в то время как в сентябре-октябре выручка музеев снижалась не столь критично. Количество транзакций в музеях страны в ноябре снизилось на 73% к аналогичному периоду прошлого года.

«Меньше всего» от новых ограничений в Москве и регионах пострадали кинотеатры. Общее снижение оборота кинотеатров к прошлому ноябрю составило 58% - даже октябрь показывал худшие результаты по сравнению с прошлым годом (снижение выручки на 67%), а в сентябре выручка снизилась на 39% год к году. Подобными темпами снижалось и количество транзакций в кино.

- В сентябре-октябре нынешнего года выручка российских театров и кинотеатров в среднем показывала снижение примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но в ноябре пандемия повлияла на сферу культуры еще более радикально. Граждане сталкиваются с ограничениями по вместимости залов либо добровольно избегают мест скопления большого числа людей. Можно сказать, что традиционный «бум» новогодних культурных мероприятий в этом году отменяется, и альтернативой походам на кинопремьеру, популярный спектакль или выставку станут семейные праздники дома», - дает прогноз Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Справка:

Данные в исследовании основаны на показаниях эквайринговых терминалов ВТБ, установленных в учреждениях культуры на территории России, и оплате через их интернет-страницы.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)