В Челябинске погиб мужчина из-за горящей постели

В Челябинске во время пожара погиб мужчина
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В ночь на 27 ноября загорелся частный дом в переулке 2-м Фестивальном. Пожар заметила пожилая хозяйка и побежала к соседям за помощью.
Когда пожарные прибыли на место, огнем была охвачена только одна комната. Внутри спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.
Хозяйка дома рассказала, что горела постель ее сына, тоже пенсионера. Но из-за возраста и состояния здоровья она смогла спасти только себя. По словам очевидцев, погибший вел асоциальный образ жизни. А причиной пожара могло стать неаккуратное обращение с огнем.
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