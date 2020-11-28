Спасатели вытащили лебедя, вмерзшего в лед на озере в Челябинской области

Лебедь сильно ослаб, но главное - выжил. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области.
Южноуральские спасатели вызволили лебедя из ледяного плена на озере Увильды. Птица ночевала в воде, но к утру лед схватился. Бедолага несколько часов пытался вырваться, но все его попытки были безуспешны. Ослабленную птицу заметили местные жители и вызвали спасателей.
На помощь приехали спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.
— Ильдар Фазаргуллин и Равиль Милихин в брызгозащитных костюмах, в спасжилетах, с веревками вышли на лед. Ослабленного, но живого красавца ледорубом вырвали из плена и перенесли на берег, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Пернатого согрели и передали сотруднику минэкологии.
Пернатого согрели и передали сотрудникам минэкологии. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской
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