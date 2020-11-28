Замело, так замело: за ночь дорожники вывезли 745 тонн снега с улиц Челябинска

В столице Южного Урала продолжается уборка от снега. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске идут снегопады. Накануне город впервые этой зимой встал в 10-балльных пробках. По данным мэрии, за ночь дорожники вывезли 745 тонн снега. А сегодня, 28 ноября, улицы убирают 177 единиц техники. Дворы и тротуары расчищают 261 дворник.

На региональных автодорогах ночью работало 170 единиц техники. По данным ГИБДД проезд обеспечен, ДТП из-за заснеженных дорог нет.

По информации Челябинского гидрометеоцентра завтра, 29 ноября, осадков в Челябинске не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru