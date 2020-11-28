Автомобиль такси перевернулся под Челябинском

В салоне сработали подушки безопасности. Фото: instagram.com/74.chp

На выезде из Челябинска в сторону Троицка накануне вечером, 27 ноября, перевернулось такси известного агрегатора. Об этом сообщили очевидцы и выложили в Сеть видео с места аварии. По кадрам видно, что машина встала на крышу, в салоне сработали подушки безопасности. Что с водителем, ехал он один или с пассажирами — не уточняется.

Обновлено 28.11 в 11:27. В ГИБДД Челябинска сообщили, что на Троицком тракте вчера было зарегистрировано только одно ДТП, другое. Возможно, эта авария произошла в другой день, либо на место не вызывали госавтоинспекторов.

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