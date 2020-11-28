Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 ноября составляет 26 091 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 272 новых случая коронавируса. Это рекорд за последнее время. Однако наибольшее число зараженных за сутки было в августе — 277 человек. Среди новых зараженных — один школьник. Общее число заболевших, по данным на утро 28 ноября, составляет 26 091 человек.

Накануне из больниц выписали 37 южноуральцев, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 16 841 человек. Под присмотром врачей остаются 8 350 ковидных пациентов.

Летальная статистика пополнилась еще 11 случаями.

Непосредственно от COVID-19 умерли шесть человек: двое женщин 78 и 80 лет, и четверо мужчин 49, 66 и двое 82 лет. У других были серьезные хронические заболевания:

— пациентка, 65 лет — сахарный диабет с неврологическими осложнениями, атеросклероз коронарных артерий, аорты;

— пациент, 61 год — сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз;

— пациентка, 79 лет — сахарный диабет, артериальная гипертензия;

— пациентка, 81 год — хроническая обстуктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 66 лет — злокачественное новообразование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru