«Чтобы напомнить о светлом и добром»: дорожники украсят улицы Челябинска ко Дню Матери

Праздничное оформление появится на Свердловском проспекте и еще пяти улицах. Фото: Андрей АБРАМОВ

На мультимедийных экранах шести челябинских улиц в День матери 29 ноября загорятся праздничные инсталляции. Световое оформление появится на улицах Труда, Комарова, Героев Танкограда, Братьев Кашириных, Свердловского проспекта и Бродокалмакского тракта. Об этом рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

— Праздничная инсталляция представляет собой динамическое изображение: руки матери, держащие ребенка, а затем — сердце. Сегодня завершается загрузка сценария, ведется калибровка и синхронизация всех изображений. А уже 29 ноября данная инсталляция с экранов Челябинска будет напоминать нам о самом светлом и добром празднике, Дне Матери, — рассказали КП-Челябинск в ведомстве.

Такой иллюминацией украсят город. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

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