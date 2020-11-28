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Видео с места ДТП на оживленной остановке в Челябинске опубликовали очевидцы

В толпу людей влетела иномарка. На видео видно, что происходило на месте ЧП
Валентина ВАГАНОВА
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Машина снесла ограждения и протаранила толпу.

Машина снесла ограждения и протаранила толпу.

Фото: Юлия РЕУТОВА

В Сети появилось видео с жуткого ДТП в Тракторозаводском районе Челябинска. Днем 28 ноября Renault logan вылетела на остановку с людьми. Машина снесла ограждения и протаранила толпу.

Авария произошла на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. На место стянулись скорая помощь и ГИБДД. По предварительной информации, столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Renault logan. Renault поворачивало налево, Toyota ехала прямо.

Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят административное расследование.

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ЧП