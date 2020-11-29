Мужчина после падения с высоты оставался в сознании. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области

В Башкирии рабочий сорвался со строительных лесов и с большой высоты упал на металлические конструкции. Мужчина, возраст которого не уточняется, серьезно травмировал спину, и ему требовалась немедленная эвакуация. На помощь ему пришли спасатели Магнитогорского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло в поселке Первомайский Абзелиловского района республики Башкирия в минувшую пятницу. Магнитогорские спасатели оказались к пострадавшему ближе всех.

— Пострадавший находился в сознании, но от сильных болей в спине самостоятельно двигаться не мог, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области. — В ходе ремонтных работ на большой высоте он сорвался со строительных лесов и упал на расположенные внизу металлоконструкции.

В ведомстве уточнили также, что спасатели Магнитогорского отряда с большой осторожностью переложили пострадавшего на спинальный щит, оказали ему первую помощь и эвакуировали до машины скорой медицинской помощи.

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