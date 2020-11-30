По фене ботаешь?: в челябинской школе прошел урок «АУЕ»

Адвокат Михаил Янин познакомил старшеклассников с особенностями арестантской культуры в России. Фото: vk.com/Михаил Янин

Общественница из Челябинска Валентина Волкова пожаловалась на урок о криминальной субкультуре, которая с недавних пор запрещена в России. Ликбез по арестантскому укладу провел адвокат Михаил Янин в гимназии №93 на минувшей неделе.

— Старшеклассники могут примерить кастет, рассмотреть нож-бабочку, удавку, им продемонстрируют колоду карт, спрятанную в пачке от сигарет, а также покажут, как выглядит «малява», и много другого интересного из обширного ассортимента «сидельцев» тюрем и преступного мира, — написала в Facebook Валентина Волкова. — Как к этому относятся родители учащихся гимназии 93? Ну да, это же не пропаганда радужных идей ЛГБТ, все нормально.

Сам же адвокат объяснил, что лекция была приурочена к Всероссийскому дню правовой помощи детям.

— Мы рассказали школьникам о специфике криминальной субкультуры современной России. Особое внимание было уделено невербальному общению в криминальной среде, в том числе — криминальной татуировке, — рассказал Михаил Янин на своей странице во «Вконтакте».

Он отметил, что старшеклассники с большим вниманием слушали выступление спикеров.

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