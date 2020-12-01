«Холоднее, чем в Якутии»: в Челябинск приехал ведущий шоу «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди

Съемки прошли в Историческом музее. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

В Челябинск для съемки шоу «Поедем, поедим!» на НТВ приехал итальянский шоумен и повар Федерико Арнальди. Гостей 30 ноября принял Государственный исторический музей Южного Урала.

— Интерес был прикован, конечно же, к метеориту, прославившему Челябинск на весь мир, — Федерико Арнальди дотронулся до метеорита, с которого сняли купол, — сообщили в Историческом музее. — Съемочная группа вместе с ведущим изучили каменных идолов, чугунную пушку XVIII века и прочие интересные предметы из экспозиции.

В Музее прошли съемки части программы, конечно, не кулинарной. «Поедем, поедим!» снимали также на Кировке и других интересных местах города. Как рассказала пресс-секретарь Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская, съемочная группа не ожидала таких морозов в Челябинске.

Федерико Арнальди приглянулся метеорит. Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

— Федерико Арнальди час не снимал куртку — промерз. А ребята из группы рассказали, что недавно были в Якутии, там им показалось теплее, — рассказала Любовь Яржемская. — Много вопросов было про метеорит. Интересовались, правда ли звенели и разбивались стекла в домах по всему городу, когда он упал.

ТВ-программа «Поедем, поедим!» — увлекательная экспедиция по всему миру во главе с ведущим Федерико Арнальди. Он собирает уникальные рецепты в различных уголках планеты.

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